26 сентября в Днепре – день траура за погибшими полицейскими

Обэтом сообщил на своей странице в сети Facebook городской голова Борис Филатов.

Мэр также призвал не политизировать ситуацию и не пиариться на гибели людей, требуя отставки главы Национальной полиции. «Вы танцуете на костях», – отметил Борис Филатов.

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Напомним, мэр Днепра заявил, что будет искать возможности, чтобы помочь семьям погибших патрульных, а также выразил убеждение, что это чудовищное преступление не останется без наказания. Трагедия произошла утром 25 сентября в районе автовокзала Днепра. Один правоохранитель погиб на месте. Девушка-патрульная, которая была ранена во время нападения, впоследствии скончалась в больнице. За ее жизнь боролись лучшие специалисты областной клинической больницы имени Мечникова, однако, к сожалению, спасти жизнь пострадавшей не удалось.