"Зло должно быть наказано": Порошенко прокомментировал ситуацию в Днепре
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Днепре патрульных.
Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.
«Только что министр внутренних дел доложил о задержании преступника, который убил двух полицейских. Выражаю соболезнования семьям погибших в Днепре. Преступность бросает вызов всем нам. Поэтому должны ценить и уважать подвиг правоохранителей, которые, рискуя жизнью, защищают Украину», - отметил Порошенко.
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«Зло должно быть наказано», - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе.
Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры.
26 сентября в Днепре объявлено днем траура по погибшим правоохранителям.