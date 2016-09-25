Аваков: Подонка, убившего полицейских, задержали (фото)

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

«Подонка, убившего полицейских, задержали. Полицейский перед гибелью выстрелила и попала. Подозреваемого оперируют в одной из больниц Днепра», - написал глава МВД.

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Все обстоятельства трагедии в Днепре, где при исполнении служебных обязанностей погибли двое патрульных полицейских, установит специальная комиссия, в свою очередь, сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в Днепре при исполнении служебных обязанностей погибли двое патрульных полицейских: Кутушев Артем Юрьевич, 08.07.1989, погиб на месте преступления. Макаренко Ольга Александровна, 04.10.1980, умерла на операционном столе от полученных огнестрельных ранений. Детали трагедии по секундам установит специальная комиссия и расследование прокуратуры», - написал советник министра.

По его словам, полицейские отнеслись к преступнику, который находится в розыске, как к обычному нарушителю правил дорожного движения, начали процедуру оформления протокола о нарушении ПДД, потеряли бдительность и поплатились за это своими жизнями.

При этом Геращенко предостерегает «диванных экспертов» от критики действий погибших патрульных.

«Для того, чтобы наши патрульные действовали на уровне знаменитых американских копов, нужно время и постоянное повышение их мастерства и решимости к применению оружия и спецсредств, как только полицейский сочтет, что настал тот момент, когда закон позволяет это сделать. На это нужно время и постоянный отбор лучших и лучших», - отметил Геращенко.

По его убеждению, эта трагедия должна стать поворотным моментом в отношениях граждан и полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе.

Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, создание преступной организации.