В Днепре мужчина застрелил патрульного и ранил его коллегу

В Днепре мужчина застрелил патрульного полицейского и ранил его коллегу.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, происшествие произошло сегодня утром возле автовокзала.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения.

На место происшествия выехали первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вадим Троян и начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Дмитрий Головин.