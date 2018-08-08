Во Львове 18-летний водитель сбил трех пешеходов, один человек погиб, женщина и ребенок травмированы

Львовянин, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

Во Львове 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» совершил наезд на трех пешеходов, в результате чего одна женщина погибла на месте, травмированы женщина с ребенком.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа, в 21:23, на ул. Пасечной недалеко от ул. Лисеницкой.

Согласно информации, 18-летний львовянин, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 70-летняя женщина погибла на месте ДТП. Еще двое пострадавших - 33-летняя женщина и 11-летний мальчик, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У ребенка тяжелые травмы тела, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. И погибшая и травмированные - жители Львова.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.