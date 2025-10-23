По словам высшего генерала Франции, Россия может захотеть продолжить войну на территории европейских стран.

Новоназначенный начальник обороны Франции Фабьен Мандон готовит вооруженные силы страны к "шоку, который будет своеобразным испытанием" со стороны России. Об этом он заявил перед членами комитета по вопросам обороны Национального собрания, передает Politico.

"Россия - это страна, которая может соблазниться продолжить войну на нашем континенте. Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, - быть готовыми через три-четыре года к шоку, который будет своеобразным испытанием. Это испытание уже существует в гибридной форме, но может стать более жестоким", - предупредил Мандон.

В то же время высшие генералы и политики из стран ЕС и НАТО также отмечали, что Москва может атаковать альянс в ближайшие годы, а именно от 2027 до 2030 годов. Кроме того, на прошлой неделе Европейская комиссия представила дорожную карту, чтобы помочь столицам подготовиться к войне до 2030 года.

В свою очередь французские военные были более сдержанными, чем некоторые их европейские коллеги, в предоставлении сроков и обсуждении российской атаки на НАТО, отмечает Politico. Однако в последние месяцы риторика Франции в отношении Москвы стала более резкой, а президент Эммануэль Макрон сказал, что Европа " находится в состоянии конфронтации с Россией".

"Предположить, что вторжение в Украину в 2022 году является последней атакой и что это больше не повторится на нашем континенте, означает игнорировать риск, с которым сталкиваются наши общества. Россияне реорганизуются с одной целью: противостоять НАТО", - подчеркнул Мандон.

Однако он добавил:

"Европа является правильным масштабом для решения наших вызовов".

По его словам, желание Франции перевооружиться уже является сигналом для сдерживания РФ.

"Если наши соперники увидят, что мы прилагаем такие усилия, они могут отказаться от своих намерений. Если они почувствуют, что мы не готовы защищаться, я не вижу, что может их остановить", - подытожил Мандон.

Угроза со стороны РФ для НАТО - последние новости

Ранее американский генерал Алексус Гринкевич, занимающий должность верховного главнокомандующего НАТО в Европе, сделал заявление о провокациях России. По его словам, реакция НАТО на последние инциденты с дронами стала для Москвы сигналом, и теперь есть признаки того, что Россия пытается быть более осторожной.

"Мы видим признаки того, что россияне пытаются быть осторожнее, что они осознают, что в нескольких случаях они приблизились к границе или пересекли ее, особенно если учесть инцидент с беспилотниками в Польше. Мы будем иметь сдерживающий эффект, но они будут продолжать пытаться двигаться и применять гибридные подходы к тому, как бросать вызов Альянсу", - предупредил Гринкевич.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что президент США Дональд Трамп предан защите НАТО, но Европа должна быть реалистом перед угрозой РФ. Комментируя политику Трампа, он считает, что это лишь начальные трудности переходного периода, в котором США будут делать "немного больше", а европейцы - значительно больше для своей обороны.

"Мы, европейцы, должны воспринимать мир таким, какой он есть, быть реалистами и думать о том, что будет дальше. НАТО остается основным столпом коллективной обороны. И в рамках этой коллективной обороны США в прошлом году обеспечили 40% потенциала. В этом году они обеспечат 36%. Но они не откажутся от своего лидерства как главного гаранта безопасности Европы", - подчеркнул Стубб.

