По словам Плетенчука, без топлива современный танк не может стрелять, даже находясь в неподвижном состоянии.

Во временно оккупированном Россией Крыму Силы обороны Украины продолжают "выбивать" вражеские объекты, которые имеют значение для боеспособности противника - сначала выбивают радиолокационные части ПВО, чтобы открыть путь, например, к нефтебазам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности, его попросили прокомментировать события, касающиеся ситуации в Крыму - попадание по нефтебазе в Гвардейском, по вражеской ПВО, ощущается ли нехватка топлива на противнике и тому подобное.

"В любом случае критическая масса должна накапливаться. Недовольства хватает. А вот топлива не хватает. И эта связь пропорциональна, точнее - обратно пропорциональна. Поэтому, соответственно, конечно ситуация не улучшается. Тот объект, который вы назвали (нефтебаза - УНИАН), связь и топливо - они являются одними из основных элементов растворимых любых процессов. Потому что средства досмотра, которые периодически "выносятся", отвечают фактически за возможность видеть наши действия и отражать возможные атаки с нашей стороны", - сказал Плетенчук.

Видео дня

Он пояснил, что работа Сил обороны по целям начинается с уничтожения радиолокационных средств, потому что пусковые установки без соответствующего осмотра, радиолокационных указаний ничего не стоят.

Что касается топлива, добавил спикер, это - стратегический ресурс, который обеспечивает возможность, в принципе, двигаться и что-то делать. По его словам, даже современный танк не будет стрелять без соответствующего топлива.

"Даже просто стоять и стрелять... Поэтому для этого происходят такие процессы, чтобы это усложнить. Да, параллельно будет страдать гражданское население. Все же, это наше население. И здесь, опять же, выбор тоже небольшой. Ты, кто верит в Украину, в ВСУ, готов это терпеть. А те, которые не верят, ну, это уже их проблемы", - отметил спикер ВМС ВС Украины.

Он не уточнил, сколько именно выбито систем ПВО в Крыму, сославшись на то, что такая информация - прерогатива разведки, а врагу точно не нужно знать степень осведомленности ВСУ.

"Но в любом случае не происходит просто так. Соответственно для того, чтобы качество объекты поразить, сначала надо лишить врага возможности эти атаки отражать. А, как вы видите, в Крыму периодически наносятся удары по различным объектам. Поэтому можно сказать: да, эти потери для врага все равно имеют значение и имеют результат для успешного поражения с нашей стороны", - подчеркнул представитель ВМС Украины.

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму местные жители слышали мощные взрывы. Оказалось, что есть попадание в объекты российских захватчиков - поселок Гвардейское ночью атаковали БПЛА, в результате чего вспыхнула нефтебаза. Очевидцы обнародовали фото пожара на нефтебазе в Гвардейском, где ближе к утру разгорелось еще сильнее. Столб густого дыма видели даже в Симферополе. Также говорилось, что вероятно произошло попадание по складу боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: