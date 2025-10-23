Президент подчеркнул, что Россия не показывает желания остановить войну и усиливает давление на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал санкции США против российских нефтегазовых компаний-гигантов и принятие 19-го пакета санкций ЕС и подчеркнул, что это является важным сигналом и для России, и для других стран мира. Об этом он сказал во время общения с медиа перед заседанием Европейского совета вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Это, конечно, более жесткие санкции против России. 19-й пакет очень важен, как и решение лидеров ЕС, но и американские санкции тоже крайне важны. Это хороший сигнал другим странам мира присоединиться к санкциям. Нам нужно давить, в том числе и на теневой флот, пока Путин не остановит эту войну", - заявил президент.

Он сказал, что решение Трампа по санкциям против РФ - это "именно то, чего мы ждали".

"Дай Бог, это сработает", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, Россия не показывает желания остановить войну и усиливает давление на Украину, атакуя гражданскую инфраструктуру.

"Вы видите - они бьют по детсадам, школам, мирным жителям, и они усиливают давление. Это означает, что мы должны не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Путина, чтобы остановить войну", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что давление должно включать пакеты санкций, дальнобойную ПВО и финансовую поддержку.

Санкции против России

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Санкции также будут касаться компаний, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Также сегодня, 23 октября, Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, который включает, в частности, российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

