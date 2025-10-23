В то же время, некоторые аналитики считают, что РФ имеет возможность обойти американские ограничения.

Санкции США в отношении нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" ударят по экономике РФ и могут привести к сокращению экспорта российской нефти, сообщает BBC.

Издание напоминает, что нефтегазовые доходы составляют около четверти поступлений бюджета Российской Федерации, а крупнейшие ее клиенты - Индия и Китай, которые теперь потенциально рискуют попасть под вторичные санкции.

Бывший высокопоставленный чиновник по вопросам санкций Государственного департамента США Эдвард Фишман предположил, что влияние новых санкций Вашингтона на российскую экономику будет зависеть от того, как далеко Америка готова зайти.

"Будут ли США активно угрожать вторичными санкциями китайским банкам, трейдерам из ОАЭ и индийским нефтеперерабатывающим заводам, которые ведут операции с "Роснефтью"/"Лукойлом"? Я ожидаю, что, как минимум, в краткосрочной перспективе произойдет определенное сокращение объемов операций с российской нефтью",- написал он в сети X.

Еще одним последствием американских санкций эксперты называют рост мировых цен на нефть, который наблюдается после официального объявления об ограничениях в отношении "Лукойла" и "Роснефти". Впрочем научный сотрудник Центра исследований международной безопасности Сиднейского университета, доктор Стюарт Ролло сомневается в длительном росте стоимости "черного золота", намекая, что Москва найдет возможность обойти ограничения.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе я не ожидаю, что это повлияет на цены на нефть во всем мире, если только не будут строго соблюдаться вторичные санкции в отношении судоходства и финансов, связанные с этими компаниями", - сказал он в интервью ВВС.

Санкции США и ЕС против России - последние новости

22 октября США ввели санкции против крупнейшей нефтяной компании РФ - "Роснефть" и нефтяного гиганта "Лукойл". Санкции затронут компании, которые прямо или косвенно, на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно.

23 октября высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас сообщила, что блок одобрил 19-й пакет санкций против России. По ее словам ограничения нацелены на российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

