Она рассказала, чем хочет заниматься, кроме музыки.

Известная украинская певица Елена Тополя призналась, планирует ли менять свою сферу деятельности в будущем. В частности, она рассказала, чем бы занималась, если бы не музыка.

В комментарии радио MAXIMUM Елена откровенно поделилась, что действительно иногда задумывается над тем, чтобы сменить профессию. Она рассказала о других своих талантах, отметив что все равно занималась творчеством.

Как оказалось, артистка увлекается необычными видами деятельности. Среди них - дизайн и создание посуды. По словам Тополи, она уже работает над развитием этих хобби. В частности, имеет сборник эскизов для собственного бренда одежды.

"У меня есть много талантов. На самом деле я могу стать дизайнером одежды. У меня уже есть несколько эскизов. Я много рисовала, но уже определилась с направлением. Когда у меня появится немного больше возможностей, то я начну это. Еще у меня была идея создавать посуду. Неординарная идея, но я очень хочу когда-то это реализовать", - отметила певица.

В комментариях поклонники поддержали Елену в новых начинаниях, пожелав ей успеха в реализации задуманного.

К слову, недавно певица таки решилась на кардинальные изменения в жизни. Однако, не профессии, а внешности. Елена Тополя удивила поклонников трансформацией своей прически.

