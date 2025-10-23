Шоумен поздравил Эмилию с особым праздником.

Известный украинский актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула трогательно поздравил свою младшую дочь Эмилию.

На днях в семье шоумена был праздник, а именно они отмечали четыре месяца малышки. По этому случаю Джеджула опубликовал фото девочки, однако ее лицо решил скрыть смайликом.

"Нам 4 ... Пока только 4 месяца счастья снова быть отцом маленького, но яркого лучика, моей принцессы Эмили. Люблю тебя, доченька! Спасибо, моя любимая, за наше маленькое сияние", - написал Андрей в своем Instagram.

Видео дня

К слову, именинница позировала в юбочке с известными мультипликационными персонажами, а рядом лежала карточка с надписью "4 месяца".

К слову, Андрей Джеджула многодетный отец. У него есть старший сын Даниэль от отношений с Сантой Димопулос. Также дочь Аделина от брака с блогершей Юлией Леус. А вот мать своей младшей дочери Эмилии шоумен пока не показывает публично и не рассказывает о личной жизни.

Напомним, ранее 16-летний сын Санты Димопулос от Андрея Джеджулы отказался с ней жить. Певица отреагировала на решение парня в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: