Продать доллар можно в среднем по курсу 41,57 грн, а евро - 48,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 23 октября, вырос на 8 копеек и составляет 42,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 48,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,92 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,84 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 23 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,37 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время доллар в Украине будет постепенно расти, и наличный курс уже скоро превысит отметку в 42 гривни за доллар. По его словам, одним из ключевых факторов давления на курс стала позиция МВФ, который настаивает на постепенной девальвации гривны, считая, что это поможет стабилизировать финансы и профинансировать дефицит бюджета.

