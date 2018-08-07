В Тернополе пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела на тротуар (видео)

С полицейскими, которые прибыли на место аварии, женщина начала общаться, используя ненормативную лексику.

В Тернополе пьяная молодая женщина за рулем автомобиля вылетела на тротуар на улице Замковой.

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Ее машина вчера вечером сбила забор и вылетела на пешеходную часть. К счастью в тот момент людей там не было. В сети появилось видео с места ДТП, на котором видно как женщина разговаривает с патрульными, которые прибыли на место аварии. Она все время повторяет одну и туж нецензурную фразу, общаясь с полицейскими. Полицейские предлагали женщине пройти тест на состояние алкогольного опьянения, однако она отказывалась, используя при этом нецензурные слова. Вокруг женщины и полицейских собрались люди, которые снимали происходящее на видео.

Сейчас данный видеоролик просмотрело уже более 22 тыс. человек. Женщину, которая стала причиной ДТП, в соцсетях называют новой «звездой Ю-туба». При этом в комментариях тернополяне массово осуждают ее поведение, как и езду в пьяном состоянии за рулем.

В полиции никакой официальной информации по этому ДТП до сих пор не обнародовали.

Осторожно, на видео нецензурная лексика!