Госсекретарь премьер-министра Венгрии назвал заявление польского министра "безответственным".

В Венгрии отреагировали на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором он выразил надежду, что Украина уничтожит нефтепровод "Дружба".

Госсекретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросам международных коммуникаций и связей Золтан Ковач назвал заявление Сикорского "безответственным" и "шокирующим" и обвинил польского министра в том, что он "ставит под угрозу историческую польско-венгерскую дружбу и венгерскую энергетическую безопасность".

"Своим безответственным заявлением он ставит под угрозу историческую польско-венгерскую дружбу и венгерскую энергетическую безопасность. Подрыв нефтепровода приблизит нас не к миру, а к эскалации войны. Мы этого не допустим", - написал Ковач в фейсбуке.

Спор польского и венгерского министров из-за Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 21 октября Сикорский заявил, что Польша может арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он полетит через ее воздушное пространство в Будапешт. Мол, Польше, вероятно, придется выполнить международный ордер на арест. "Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге", - сказал Сикорский.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на это заявление. В соцсети Х он ретвитнул новость с цитатой Сикорского и сопроводил ее таким комментарием: "Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу премьер-министра Польши Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, который взорвал трубопровод "Северный поток 2"?".

В МИД Польши жестко высмеяли жалобы Венгрии на Украину. Сикорский под заявлением Сийярто написал, что гордится решением польского суда, который постановил, что саботаж против объектов агрессора не является преступлением.

"Более того, я надеюсь, что ваш храбрый соотечественник, майор Мадьяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать себе нефть через Хорватию", - отметил польский дипломат.

