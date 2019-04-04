Супрун рассказала, как сдать анализы на наркотики и алкоголь

Ульяна Супрун отмечает, что в Украине есть не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование, и еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно.

По словам главы Минздрава Ульяны Супрун, сдать тест на алкоголь и наркотики, чтобы результатам доверяли, можно в антидопинговом центре олимпийского комитета, поскольку только там есть современное оборудование, необходимое для такой проверки.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Когда нужно достоверное подтверждение, употребляет ли человек наркотики или алкоголь, критически важным является способ проверки анализов. Существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов. И не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать", - пишет Супрун.

Она отмечает, что наркотические вещества не так легко обнаружить в организме, как кажется на первый взгляд. "Вот почему спортсмены или лица, которые совершили преступление, проходят тщательные обследования и сдают биологические жидкости в специальных лабораториях", - добавляет и.о. министра.

"Для детального анализа необходимо специфическое оборудование, которое действует по совсем другим методом. Это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии. А именно: хромато-масс-спектометрия. Все остальное, например тест-полоски, обещающие результат за 15 минут, не является достоверным показателем", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСупрун дала советы членам избирательных комиссий и наблюдателям, как выдержать сутки выборов

Супрун отмечает, что в Украине есть не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование, и еще меньше - гарантировать, что оно будет проведено качественно. "Самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют ли те запрещенные вещества", - отмечает министр.

По ее словам, на этом оборудовании анализируют следующие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит.

Супрун отмечает, что наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он быстрее выводится из организма. "Наркотические вещества или алкоголь сохраняются в биологических материалах человека с разной продолжительностью. Продолжительность хранения зависит от того, как часто человек употребляет", - отмечает чиновница.

В частности, в моче алкоголь сохраняется 10-12 часов, а различные виды наркотиков от суток до 30 дней. В крови алкоголь содержится сутки, а разные наркотические вещества от часа до 24 часов.

В волосах следы наркотических веществ появляются после одной недели от времени употребления. Но хранятся там очень долго - до 90 дней и даже больше. Волос растет со скоростью примерно 1 см в месяц, поэтому в зависимости от его длины можно определить употребление наркотиков в течение последних месяцев.

В ногтях следы наркотических веществ могут оставаться в течение длительного времени - от 3 до 5 месяцев в ногтях на руках и от 8 до 14 месяцев в ногтях на ногах.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В ответ политконсультант "ЗеКоманды" Дмитрий Разумков заявил, что в штабе Владимира Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК "Олимпийский", поскольку комплекс является государственным учреждением, и сообщил, что Зеленский придет сдавать анализы в клинику "Евролаб" и приглашает туда Порошенко на 8 часов утра 5 апреля.