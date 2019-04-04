Политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил, что в штабе Владимира Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский придет сдавать анализы в клинику «Евролаб» завтра на 8 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге.

Как заявил Разумков, в штабе Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением, поэтому Зеленский придет сдавать анализы в частную лабораторию «Евролаб» и приглашает туда на 8 часов утра своего оппонента Петра Порошенко.

«Украина является достаточно развитым государством, и у нас есть много возможностей сдать анализы, чем сдавать анализы на территории олимпийского стадиона. Несмотря на то, что там сейчас происходит, - огромное количество охраны, службы безопасности, окружение - это странно», - сказал он.

По словам Разумкова, есть независимые учреждения, которым можно доверять при сдаче анализов.

«Потому что во время избирательной кампании наш кандидат столкнулся с рядом вопросов относительно представителей спецслужб. У него были «очень интересные» сопровождающие в Одессе, также была ситуация с установкой оборудования для прослушивания на доме у одного из офисов, где находился Зеленский.

То есть, при всем уважении к «Олимпийскому» есть независимые площадки, и поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и всех вас в «Евролаб» - в совершенно независимую лабораторию, где можно сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов, что кто-то что-то подтасовал, на что-то попытался повлиять», - сказал Разумков.

Также он уточнил, что лаборатория находится на улице Соломенской, 11.

Кроме того, Разумков объяснил, почему Зеленский не хочет выбрать для сдачи анализов государственное медицинское учреждение.

«К сожалению, есть определенная ангажированность в различных государственных структурах и их зависимость от органов власти. Проводить агитацию на площадке «Олимпийского» - это адекватно, а сдавать анализы в медпункте НСК, имея достаточно серьезные другие варианты, не совсем логично», - отметил политтехнолог.

При этом он добавил, что если Порошенко предложит другой вариант, то в штабе Зеленского готовы его рассмотреть.

«Но эта дискуссия должна вернуться на уровень кандидатов, а не представителей штабов», - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. По его словам, дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский перед народом Украины, и «все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать, кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов - стране нужен здоровый президент».

Зеленский отмечает, что из уважения к его избирателям Порошенко «должен публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с «ватником», не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский" и пригласил Зеленского вместе в медицинском пункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.