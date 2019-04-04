Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы

Порошенко ждет Зеленского в 9 часов утра завтра.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко приглашает кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского вместе в медицинском пункте НСК "Олимпийский" сдать завтра анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Стадион - это не наша инициатива и не наш выбор, но стадион - так стадион", - заявил Медведев.

"Готовы с ним встречаться на любых удобных для него площадках. Главное, чтобы страна увидела позицию обоих кандидатов", - добавил он.

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 часов утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский, собственно говоря, сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи, как бы избежать физиологии, всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - подчеркнул Медведев.

"Это, конечно, должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий", - отметил он.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на фейк о его дебаты-ролике

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.