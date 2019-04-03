"Даю вам 24 часа": Зеленский позвал Порошенко на дебаты на "Олимпийском" (видео)

По условиям Зеленского, все каналы должны иметь возможность транслировать дебаты в прямом эфире.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Соответствующее видео появилось на странице "Зе Команда!" в Facebook.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, - нет, я это не вы в 2014 году», - сказал Зеленский.

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Однако Зеленский выставил условия Порошенко для проведения дебатов.

«Жду вас здесь, на НСК «Олимпийский», дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать вживую, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент», - заявил кандидат в президенты.

«В знак уважения к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. Думай-те», - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах. Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в Раде зарегистрировали законопроект об обязательности дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром.