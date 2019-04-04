"Стадион, так стадион": Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском" (видео)

Петр Порошенко согласился встретиться с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 4 апреля ночью на странице в Facebook.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.

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На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. На Facebook-странице «ЗеКоманды» также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.

В ответ народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что глава государства Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Ранее, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.