В мае подписчики Live Gold получат бесплатно Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr

Второй игрой по подписке станет гоночный симулятор V-Rally 4.

Компания Xbox объявила список игр, которые станут доступны подписчикам сервиса Live Gold в мае. Это будет ролевой экшн Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr, а также гоночный симулятор V-Rally 4.

Майские игры для Xbox Live Gold

Что такое Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr – это ролевой экшен во вселенной игры Warhammer 40K. Главный герой – один из членов могущественной организации Инквизиция, которая защищает жителей Империума и борется со всеми потенциальными угрозами человечеству. Выполняя расследование, игрок находит пропавшую крепость-монастырь «Мученик», которая поражена порчей Нургла, одного из демонов-богов во вселенной Warhammer. Здесь инквизитору придется вступить в бой с врагами. Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы. Игру хвалили за интересный сюжет и ролевую систему, но ругали за однообразные бои и проблемы с оптимизацией.

Трейлер Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr станет доступна подписчикам Xbox Live Gold с 16 мая по 15 июня.

Что такое V-Rally 4

V-Rally 4 – это четвертая часть известной серии игр про гонки по бездорожью. Пользователь может участвовать в соревнованиях на самых экстремальных и опасных трассах, разбросанных по всему миру – от Кении до парка Секвойи. В распоряжении игрока более 50 автомобилей, которые можно улучшать и персонализировать.

Трейлер V-Rally 4

Игра V-Rally 4 будет доступна подписчикам с 1 по 31 мая.

Кроме того, благодаря обратной совместимости пользователи Xbox One получат две игры с Xbox 360. С 1 по 15 мая можно будет скачать футбольный симулятор Sensible World of Soccer, а с 16 по 31 мая – ролевой экшн Overlord II.