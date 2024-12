Музыкант работал над всеми частями "Героев", начиная с первой части серии.

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era из Unfrozen Studios объявили, что музыку для новых "Героев" напишет бессменный композитор серии Пол Ромеро.

Музыкант работал над всеми частями серии, начиная с самой первой, которая вышла в 1995 году. Поможет Ромеро Крис Веласко, который писал музыку к последним Resident Evil, Borderlands и Mass Effect, Overwatch и многим другим проектам.

Кроме серии Heroes of Might and Magic, творчество Ромеро можно было услышать в ролевой игре Neverwinter Nights 2 Complete и MMORPG Everquest, которую называют прародителем World of Warcraft.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era запланирован на второй квартал 2025 года. Игра выйдет в раннем доступе Steam, про версии на других платформах пока ничего не известно.

Ранее мы рассказывали, что Unfrozen показала небольшой кусочек геймплея Heroes of Might and Magic: Olden Era. В полутороминутном ролике герой исследует окрестности своего замка, собирает ресурсы и захватывает лесопилку.

