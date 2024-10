Новые Герои выйдут в 2025 году в раннем доступе.

Студия Unfrozen, разработчики долгожданной стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era выпустили новый геймплейный ролик, раскрывающий детали исследования мира и боевой системы игры.

В полутораминутном видео, опубликованном командой разработчиков, игроки могут увидеть начало партии: герой исследует окрестности своего замка, собирает ресурсы и захватывает лесопилку. На пути встречаются различные монстры, с которыми предстоит сразиться. Интересно, что в ролике отсутствует внутриигровой интерфейс.

Сражения происходят в классическом пошаговом режиме, знакомом поклонникам серии. Игроку нужно тактически размещать свои войска на поле боя и использовать их уникальные способности для достижения победы.

Также в ролике было показано исследование стратегической карты. Герой перемещается по разнообразным локациям, собирает разбросанные по карте сокровища и взаимодействует с различными объектами. Игра возвращает нас к истокам серии, сочетая знакомый геймплей с обновленной графикой и новыми механиками.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era в раннем доступе Steam назначен на начало 2025 года. Издателем проекта выступит Ubisoft.

