Как симулятор мини-гольфа Mini Mini Golf Golf работает паршиво.

Недавно вышедшая в Steam Mini Mini Golf Golf на первый взгляд выглядит как простой, хоть и не самый удачный симулятор мини-гольфа. Управление вызывает лёгкое раздражение, физика иногда ведёт себя странно, а количество доступных лунок едва ли впечатляет. Но всё это - лишь ширма, за которой скрывается одна из самых необычных игр последних лет.

Эта игра - дебютный проект артхаусной инди-студии Three More Years из Берлина. Действие разворачивается в 2063 году на ретро-футуристической космической станции, которая парит над постапокалиптической Землёй. Игроку нужно не просто гонять мячик по игровому полю, но и разгадать тайну того, что привело планету к экологическому коллапсу. В процессе вы столкнётесь с загадочным внеземным разумом, который общается с вами через глитчи и искажения игры.

Первые минуты Mini Mini Golf Golf сразу захватывают. Камера скачет между разными ракурсами, текст появится то на экране, то на земле, визуальные эффекты напоминают старые VHS-записи, а весь интерфейс будто сопротивляется вашему взаимодействию. Всё это превращает игру в настоящее артхаусное приключение, где мини-гольф - лишь инструмент для повествования.

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Но игра затрагивает не только глобальные темы вроде изменений климата и их социальных последствий. Она рассказывает и о личном: о любви, памяти и выгорании. Разработчики даже включили в игру свой подкаст, Mini Mini Talk Talk, который не только обсуждает философию видеоигр, но и скрывает подсказки для продвижения по сюжету.

Ранее мы рассказывали, что разработчики мода Fallout: London собираются делать свою собственную оригинальную игру.

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