Студия Unfrozen сделала фанатам Героев подарок к Хеллоуину.

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era решили не оставаться в стороне от Хеллоуина и представили юнитов из фракции Некрополь.

В анонсе студия Unfrozen поделилась, что у Некрополя будет два типа героев: некроманты и рыцари смерти, причём некромантов представлено семь, а рыцарей смерти - четыре.

Что касается юнитов, то кроме привычных скелетов и личей, разработчики показали нового разрывателя могил и бронированную гончую, которую в студии ласково называют "некрособакеном". Также представили вампиров, они уже появлялись в других играх серии, но теперь можно оценить, как они будут выглядеть в Olden Era.

У каждого юнита есть апгрейды, например, обычного скелета можно превратить в скелета-лучника или скелета-воина, а у более продвинутых бойцов появятся уникальные способности в зависимости от прокачки.

В Unfrozen подчёркивают, что игра всё ещё в разработке, представленные юниты и герои со временем могут измениться.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era намечен на вторую половину 2025 года. Игра будет доступна в раннем доступе Steam.

Ранее разработчики Olden Era уже показывали небольшой фрагмент геймплея. В нём можно было увидеть самое начало партии: герой исследует карту и захватывает лесопилку.

