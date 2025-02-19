Маркк Меррилл очень любит жанр MMORPG, поэтому надеется на успех такой игры по LoL.

Марк Меррилл, сооснователь Riot Games и президент по разработке игр, обсудил долгожданную MMO во вселенной League of Legends на конференции DICE.

Он подтвердил, что у проекта всё ещё нет точных сроков выхода, но с юмором заметил, что надеется увидеть его релиз раньше, чем люди высадятся на Марсе.

По словам Меррилла, одной из причин, почему он верит в успех MMO, является его личная привязанность к жанру. Он считает, что многие игроки с ностальгией вспоминают свои первые MMO и мечтают испытать это чувство заново. Riot Games, по его мнению, идеально подходит для создания подобного проекта, поскольку уже много лет расширяет и углубляет вселенную League of Legends:

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"Люди хотят ощутить себя внутри этого мира, пробежаться по Рунтерре. И мы хотим помочь им с этим".

Ранее Марк Меррилл рассуждал, что они с Riot сделали "Аркейн" уникальным сериалом, аналогов которому просто нет на западном рынке анимации.

Кроме того, недавно создатели стратегии Dune: Spice Wars анонсировали масштабную космическую MMORPG SpaceCraft про покорение вселенной после того, как его древняя раса выгнала человечество с Земли.

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