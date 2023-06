Акция продлится до следующей недели.

Администрация сервиса Epic Games Store продолжает организовывать приятные раздачи игр для своей аудитории. Сейчас в магазине можно бесплатно получить дилогию Guacamelee!. Акция продлится до 22 июня, 18:00 по Киеву. А затем начнется раздача набора предметов и героев для Idle Champions of the Forgotten Realms и симулятора охоты theHunter: Call of the Wild.

Подробнее о бесплатных играх в Epic Games Store

Guacamelee! — это дилогия двухмерных экшенов с элементами платформинга. Обе части франшизы разработала и издала DrinkBox Studios. Сюжет в них посвящен спасению мира от разных угроз.

Основная особенность Guacamelee! — это рисованная стилистика. Все локации в серии созданы вручную на основе мексиканских легенд. Пользователи, например, смогут посетить мангровые болота и увидеть местную версию ада.

Геймплей в двух частях франшизы во многом завязан на сражениях. Игрокам предстоит столкнуться с разными видами противников и применять приемы, которые постепенно открываются при прокачке. Есть также пространственные препятствия и секреты, спрятанные в укромных местах.

Каждая из частей Guacamelee! получила в Steam более 2 тысяч отзывов и имеет рейтинг выше 90%. Это доказывает, что игры франшизы обладают высоким качеством.

