Очередной стоящий подарок от Epic Games.

В Epic Games Store продолжается череда раздач крупных игр, приуроченная к весенней распродаже. На прошлой неделе пользователи могли получить Death Stranding, а теперь все желающие вольны добавить в библиотеку Fallout: New Vegas в издании Ultimate Edition. Акция продлится до 1 июня, 18:00 по киевскому времени. Название следующей бесплатной игры, как и двух предыдущих, раскроется только в момент раздачи. Однако можно ожидать еще один ценный подарок.

Fallout: New Vegas — подробнее об игре

Это постапокалиптическая экшен-RPG от Obsidian Entertainment и Bethesda Softworks. События игры разворачиваются в пустоши Мохаве и городе Нью-Вегас, который появился на руинах Лас-Вегаса. История начинается в момент, когда главному герою, курьеру по профессии, поручают доставить ценную посылку.

История в Fallout: New Vegas знаменита своей вариативностью. Почти в каждом квесте приходится совершать выбор, который повлечет за собой последствия. Пользователи могут помогать одной из фракций, пытаться стать "добрым самаритянином" или же всюду искать выгоду для себя. После прохождения игры будут показаны изменения под влиянием действий протагониста.

Геймплей в Fallout: New Vegas построен вокруг прокачки, которая определяет стиль прохождения. Можно, например, делать упор на стрелковое оружие или на красноречие. Среди других особенностей стоит отметить крафт и улучшение пушек.

В издание Ultimate Edition входят шесть дополнений. Они добавляют новые сюжетные линии, расширяют количество доступных предметов и возможности совершенствования оружия.

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