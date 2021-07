Свои знания по экономике 40% украинских игроков развивают в шутере Rainbow Six Siege.

Взрослые украинские геймеры предпочитают расслабляться, общаться и находить новых друзей в World of Tanks, FIFA 20/21 и CS:GO. А пользователи возрастом до 18 лет для этих же целей используют такие игры, как Minecraft и Among Us.

Об этом в рамках комплексного исследования геймеров Украины по заказу Wargaming, сообщает компания NielsenIQ.

Согласно результатам опроса, 25% респондентов назвали World of Tanks игрой, которая помогает найти новых друзей и общаться в интернете. На втором месте расположилась FIFA20/21 – ее назвали 15% игроков. А предпочтение шутеру Counter-Strike: Global Offensive отдали 13% опрошенных. В топ-5 также попали Minecraft и Dota 2.

При этом 50% игроков в возрасте от 13 до 15 лет и 53% в возрасте от 16 до 18 лет находят друзей и любят общаться в Among Us.

Основной причиной увлечения видеоиграми для украинских геймеров является желание расслабиться. Однако респонденты разных возрастов предпочитают для этих целей разные игры:

Игроки в возрасте от 41 до 45 лет любят отдыхать в World of Takns;

Аудитория в возрасте от 31 до 35 лет расслабляется в FIFA 20/21;

Геймеры в возрасте от 13 до 18 лет отдыхают в Minecraft.

В первую пятерку вошли также GTA V и Call of Duty: Modern Warfare. Однако у них нет четко выраженных возрастных групп.

Также согласно исследованию, игры используют для того, чтобы узнать что-то новое. Так знания по истории украинские пользователи черпают в World of Tanks. Ее выбрали 62% опрошенных, что в целом неудивительно. Разработчики сами говорят, что уделяют "большое внимание деталям и исторической достоверности" техники в их игре. Однако свои пробелы по истории украинцы также заполнят с помощью игр Red Dead Redemption 2 (48% респондентов) и The Witcher 3: Wild Hunt (43% опрошенных).

А следующую пятерку игр украинские геймеры используют, чтобы развивать свои знания по экономике:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 40%;

Rocket League – 32%;

Hearthstone – 29%;

GTA V – 27%;

Minecraft – 24%.

Напомним, ранее аудиторская компания NielsenIQ проводила другое исследование украинского рынка, согласно которому 7 из 10 геймеров в Украине имеют одно или несколько высших образований.

Автор: Сергей Коршунов