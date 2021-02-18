В среднем 7 из 10 украинских геймеров имеют одно или несколько высших образований.

Около 63% украинцев в возрасте от 31 до 35 лет играют в компьютерные игры, чтобы "отключиться от реальности". А вот свыше 80% геймеров-подростков рассматривают игры, как способ убить время.

Об этом в исследовании украинского рынка видеоигр заявила аудиторская компания Nielsen.

Согласно данным компании, большая часть украинцев предпочитает играть на смартфонах и компьютерах. И только 15% геймеров чаще всего играют на консолях. При этом владеет игровыми консолями треть украинских геймеров. Из них 29% планируют приобрести PlayStation 5 и только 7% раздумывают над покупкой Xbox Series X. Однако большая часть – 55% опрошенных не планируют пока покупать консоли нового поколения.

Чаще всего украинцы проводят в играх не более 1-3 часов в день. Однако есть и те, кто играет по 12-16 часов в сутки.

В среднем украинские геймеры готовы тратить на игры от 250 до 500 грн. И только 9% готовы заплатить за игру от 1000 до 2500 грн. Впрочем, большей популярностью среди украинцев пользуются условно-бесплатные игры. В них чаще всего играет 72% пользователей.

Самые популярные жанры игр среди украинцев:

Пазл – чаще всего играет 12%, а время от времени 28%;

Vehicle shooter – чаще всего играет 11%, а время от времени 24%;

Шутер – чаще всего играет 10%, а время от времени 38%;

Симулятор – чаще всего играет 10%, а время от времени 32%.

Интересно, что при этом больше всего украинцы готовы тратить деньги в файтингах, RPG и песочницах.

Топ-5 самых популярных игр среди украинцев:

World of Tanks – играли за последние 6 месяцев 37%;

Minecraft – играли за последние 6 месяцев 27%;

FIFA 20/FIFA21 – играли за последние 6 месяцев 24%;

CS:GO – играли за последние 6 месяцев 23%;

GTA 5 – играли за последние 6 месяцев 21%.

Стоит также отметить, что вопреки стереотипу, в видеоигры в Украине играют не только дети. Средний возраст отечественных игроков – 31 год. Так, согласно исследованию, 65% украинских геймеров живут в браке, а 7 из 10 игроков имеют одно или несколько высших образований.

Подчеркнем, что это стало первым крупным исследованием украинского рынка видеоигр. Его у компании Nielsen заказала студия Wargaming.

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Автор: Сергей Коршунов