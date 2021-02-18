В среднем украинские геймеры тратят на игры от 250 до 500 грн / фото REUTERS

Около 63% украинцев в возрасте от 31 до 35 лет играют в компьютерные игры, чтобы "отключиться от реальности". А вот свыше 80% геймеров-подростков рассматривают игры, как способ убить время.

Об этом в исследовании украинского рынка видеоигр заявила аудиторская компания Nielsen.

Зачем украинцы играют в компьютерные игры / иллюстрация Nielsen

Согласно данным компании, большая часть украинцев предпочитает играть на смартфонах и компьютерах. И только 15% геймеров чаще всего играют на консолях. При этом владеет игровыми консолями треть украинских геймеров. Из них 29% планируют приобрести PlayStation 5 и только 7% раздумывают над покупкой Xbox Series X. Однако большая часть – 55% опрошенных не планируют пока покупать консоли нового поколения.

На чем чаще всего играют украинцы / иллюстрация Nielsen

Чаще всего украинцы проводят в играх не более 1-3 часов в день. Однако есть и те, кто играет по 12-16 часов в сутки.

Сколько украинцы тратят на видеоигры / иллюстрация Nielsen

В среднем украинские геймеры готовы тратить на игры от 250 до 500 грн. И только 9% готовы заплатить за игру от 1000 до 2500 грн. Впрочем, большей популярностью среди украинцев пользуются условно-бесплатные игры.  В них чаще всего играет 72% пользователей.

Самые популярные жанры игр среди украинцев:

  • Пазл – чаще всего играет 12%, а время от времени 28%;
  • Vehicle shooter – чаще всего играет 11%, а время от времени 24%;
  • Шутер – чаще всего играет 10%, а время от времени 38%;
  • Симулятор – чаще всего играет 10%, а время от времени 32%.
Самые известные игры у украинских геймеров / иллюстрация Nielsen

Интересно, что при этом больше всего украинцы готовы тратить деньги в файтингах, RPG и песочницах.

Топ-5 самых популярных игр среди украинцев:

  • World of Tanks – играли за последние 6 месяцев 37%;
  • Minecraft – играли за последние 6 месяцев 27%;
  • FIFA 20/FIFA21 – играли за последние 6 месяцев 24%;
  • CS:GO – играли за последние 6 месяцев 23%;
  • GTA 5 – играли за последние 6 месяцев 21%.
Самые популярные игры в Украине / иллюстрация Nielsen

Стоит также отметить, что вопреки стереотипу, в видеоигры в Украине играют не только дети. Средний возраст отечественных игроков – 31 год. Так, согласно исследованию, 65% украинских геймеров живут в браке, а 7 из 10 игроков имеют одно или несколько высших образований.

Средний возраст украинских геймеров / иллюстрация Nielsen

Подчеркнем, что это стало первым крупным исследованием украинского рынка видеоигр. Его у компании Nielsen заказала студия Wargaming.

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Автор: Сергей Коршунов