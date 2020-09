Акция со скидками до 80% закончится 10 сентября.

Ubisoft запустила масштабную распродажу, в рамках которой скидки получили все серии игр компании. Цена на некоторые тайтлы была снижена на 85%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Watch Dogs 2 – скидка 80%

Watch Dogs – скидка 75%

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – скидка 75%

Tom Clancy’s The Division – скидка 67%

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – скидка 60%

Скидки на игры серии Assassin's Creed:

Assassin's Creed Unity – скидка 85%

Assassin's Creed Origins – скидка 80%

Assassin's Creed Syndicate – скидка 75%

Assassin's Creed Odyssey – скидка 70%

Assassin's Creed Rogue – скидка 67%

Assassin's Creed IV: Black Flag – 67%

Скидки на игры серии Far Cry:

Far Cry 5 – скидка 80%

Far Cry New Dawn – скидка 75%

Far Cry 4 – скидка 70%

Far Cry 3 – скидка 70%

С полным списком игр, комплектов и дополнений можно ознакомиться на сайте Ubisoft. Распродажа продлится до 10 сентября.

Напомним, в другом цифровом магазине, PlayStation Store, стартовало сразу несколько распродаж. В рамках акций скидки до 76% получили практически все эксклюзивы PlayStation, включая свежий экшн The Last of Us Part II.

Автор: Сергей Коршунов