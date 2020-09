Новая распродажа в PS Store продлится до 17 сентября.

В PS Store стартовала новая масштабная распродажа, в рамках которой были снижены цены на все эксклюзивные игры консоли PlayStation 4, в том числе и на свежий экшн The Last of Us Part II. Максимальный размер скидок составил 76%. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Скидки на эксклюзивы PS4:

Days Gone – 503 грн (скидка 76%)

The Order 1886 – 299 грн (скидка 75%)

Tearaway Unfolded – 162 грн (скидка 75%)

Shadow of The Colossus – 399 грн (скидка 66%)

Death Stranding – 816 грн (скидка 57%)

Marvel's Spider-Man – 674 грн (скидка 50%)

God of War III – 324 грн (скидка 50%)

Uncharted 4 A Thief's End – 324 грн (скидка 50%)

Ratchet And Clank – 324 грн (скидка 50%)

Until Dawn – 324 грн (скидка 50%)

Killzone: Shadow Fall – 324 грн (скидка 50%)

Infamous: Second Son – 324 грн (скидка 50%)

LittleBigPlanet 3 – 324 грн (скидка 50%)

Medievil – 399 грн (скидка 50%)

Horizon Zero Dawn (Complete Edition) – 419 грн (скидка 35%)

God of War – 411 грн (скидка 25%)

Dreams – 786 грн (скидка 25%)

Gran Turismo Sport – 419 грн (скидка 23%)

The Last of Us Part II – 1599 грн (скидка 15%)

Новая распродажа продлится до 17 сентября. Также в рамках акции скидки до 93% получили и другие игры, которые доступны владельцам PS4.

Самые интересные предложения:

FIFA 20 – 153 грн (скидка 93%)

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%)

Mirror's Edge Catalyst – 129 грн (скидка 80%)

Watch Dogs 2 – 319 грн (скидка 80%)

Rise of The Tomb Raider – 237 грн (скидка 75%)

Just Cause 4 (Complete Edition) – 559 грн (скидка 72%)

Assassin's Creed Odyssey – 531 грн (скидка 72%)

Battlefield V – 479 грн (скидка 70%)

Red Dead Redemption 2 (Special Edition) – 874 грн (скидка 65%)

Unravel Two – 259 грн (скидка 60%)

Doom + Wolfenstein II (Bundle) – 577 грн (скидка 65%)

Kingdom Come: Deliverance – 419 грн (скидка 55%)

Injustice 2 (Legendary Edition) – 724 грн (скидка 55%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 499 грн (скидка 47%)

Call Of Duty: Modern Warfare – 1299 грн (скидка 35%)

My Friend Pedro – 419 грн (скидка 35%)

Ознакомиться со всем списком предложений можно на сайте PS Store.

Напомним, в сентябре подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно королевскую битву PUBG и файтинг Street Fighter V.

Автор: Сергей Коршунов