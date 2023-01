Создатели шоу отклонились от канона и сконцентрировались на истории Билла с Фрэнком.

В своем материале о популярности сериала The Last of Us мы говорили, что создатели хорошо балансируют между сохранением канона и точечными изменениями. Однако теперь тонкая грань нарушена. По крайней мере, так считает часть пользователей, которые забросали шоу низкими оценками.

На IMDb общий рейтинг серии составил 8,2 балла из 10 на основе 69 тысяч зрительских отзывов. При этом два первых эпизода получили на балл выше, хотя имеют больше рецензий. Такая разница объясняется наличием множества "единичек" у последней на текущий момент серии. Более десяти тысяч зрителей поставили новому эпизоду минимальную оценку.

Основной причиной недовольства стала демонстрация истории гомосексуальных отношений Билла и Фрэнка. Часть зрителей назвали это пропагандой ЛГБТК+, а другие — существенным отклонением от канона. В игре The Last of Us тоже есть прямые намеки на былую близость между мужчинами. Однако эти факты подавались в контексте путешествия Джоэла и Элли. На истории не концентрировалось внимание, а в сериале ее финал еще и полностью переписали.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

