The Last of Us Part II возглавила топ продаж в Британии

В то же время на Metacritic почти 32 тысячи пользователей поставили игре самые низкие оценки.

The Last of Us Part II возглавила топ розничных продаж в Британии. Экшн от Naughty Dog на 40% обогнал предыдущего рекордсмена по самому успешному старту – Animal Crossing: New Horizons. Таким образом вторая часть The Last of Us стала самой быстро продаваемой игрой на физических носителях в 2020 году.

Как отметил портал GamesIndustry, игра The Last of Us Part II с разрывом в 1% обогнала по продажам и предыдущего «рекордсмена» Sony – игру Uncharted 4: A Thief's End. Интересно, что оба проекта делала студия Naughty Dog. Напомним, что в британской рознице на старте продаж Uncharted 4: A Thief's End купило 192 тысячи человек.

Отметим, что речь идет только о физических копиях. Данные о цифровых продажах на данный момент компания Sony не раскрыла.

Вот как выглядит британский топ-10 продаж в период с 14 по 20 июня:

The Last of Us Part II

Ring Fit Adventure

FIFA 2014

Mario Kart 8: Deluxe

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto 5

Minecraft (Switch)

51 Worldwide Games

Pokémon Shield

Star Wars Jedi: Fallen Order

Стоит учесть, что The Last of Us Part II удалось возглавить продажи всего за день после релиза – игра вышла 19 июня.

Еще один рекорд The Last of Us Part II поставила благодаря пользовательским оценкам. На агрегаторе Metacritic менее чем за трое суток с момента выхода игру оценило почти 50 тысяч человек. Для сравнения, первая часть The Last of Us за 7 лет получила около 10 тысяч пользовательских отзывов. А к примеру, игру Red Dead Redemption 2 за два года после выхода оценило чуть больше 11 тысяч человек. Стоит, однако отметить, что на большая часть пользователей, почти 32 тысячи, поставили The Last of Us Part II очень низкие оценки из-за того, что им не понравились определенные сюжетные решения разработчиков и отдельные персонажи игры. Таким образом ситуация с оценками The Last of Us Part II на Metacritic выглядит следующим образом: у игры 95 баллов от критиков и 3,9 балла от пользователей.

УНИАН прошел игру и написал два обзора. В одном мы разобрали мир игры, геймплейные механики, звуковой дизайн и графику. А в другом – сюжет. Обе рецензии доступны на нашем сайте.

