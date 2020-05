Представлен новый сюжетный трейлер The Last of Us Part II (видео)

Игра выйдет 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4.

Студия Naughty Dog представила новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II. Игра выйдет 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4.

Трейлер The Last of Us Part II

«Мы чувствуем себя как во сне. Этот проект знаменует не только годы страстной и упорной работы студии Naughty Dog, но и продолжение путешествия, которое началось с Элли, Джоэла и каждого из вас около семи лет назад. Нам довелось пережить множество взлетов и падений, но нам очень повезло, что вы поддерживали нас на каждом шагу. Ваш энтузиазм и поддержка очень многое значат для каждого из нас в студии. С сегодняшнего дня мы собираемся ускорить темп и регулярно радовать вас новостями об игре», – сообщил творческий руководитель проекта Нил Дракманн в официальном блоге PlayStation.

Разработчик также отметил, что The Last of Us Part II вернулась в Ps Store и на нее снова можно оформить предзаказ.

Напомним, изначально один из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation от студии Naughty Dog должен был выйти 29 мая. Но из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на неопределенный срок, игру убрали из PS Store, а пользователям вернули деньги за предзаказ. Вскоре после этого в сеть попало несколько роликов из The Last of Us Part II, которые содержали сюжетные спойлеры. УНИАН намеренно не публиковал их на сайте, чтобы не портить поклонникам впечатление от прохождения игры. Спустя день после утечки информации, компания Sony объявила новую дату релиза игры – 19 июня.