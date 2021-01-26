Экшен The Last of Us Part II получил 261 звание "Игра года" от различных изданий. У предыдущего лидера – "Ведьмака 3" таких наград 260.
Соответствующие данные опубликовал сайт gameawards.net, который отслеживает победителей в разных номинациях от игровых СМИ.
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Интересно, что журналисты поставили The Last of Us Part II в сумме 169 наград, а остальные 92 звания достались экшену благодаря голосованию игроков. В то время, у The Witcher 3 только 88 наград от игроков и 172 от изданий.
Интересно, что на третьем месте по количеству званий "Игра года" расположилась первая часть The Last of Us. У нее 254 таких награды.
Напомним, что в декабре 2020-го УНИАН проводил голосование, в котором читатели выбирали "Игру года". Ей стала The Last of Us Part II.
Подробней про The Last of Us Part II
- Постапокалиптический экшен от студии Naughty Dog вышел 19 июня 2020 года на PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.
- Вторая часть The Last of Us установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 150 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, создал прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь можно опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.
- В конце 2020-го The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемониях Golden Joystick Awards 2020 и The Game Awards. Пользователи агрегатора Metacritic также признали вторую часть The Last of Us лучшей игрой года.