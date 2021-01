Теперь в тройке лидеров есть обе части постапокалиптического экшена от Naughty Dog

Экшен The Last of Us Part II получил 261 звание "Игра года" от различных изданий. У предыдущего лидера – "Ведьмака 3" таких наград 260.

Соответствующие данные опубликовал сайт gameawards.net, который отслеживает победителей в разных номинациях от игровых СМИ.

Интересно, что журналисты поставили The Last of Us Part II в сумме 169 наград, а остальные 92 звания достались экшену благодаря голосованию игроков. В то время, у The Witcher 3 только 88 наград от игроков и 172 от изданий.

Интересно, что на третьем месте по количеству званий "Игра года" расположилась первая часть The Last of Us. У нее 254 таких награды.

Напомним, что в декабре 2020-го УНИАН проводил голосование, в котором читатели выбирали "Игру года". Ей стала The Last of Us Part II.

Подробней про The Last of Us Part II

Постапокалиптический экшен от студии Naughty Dog вышел 19 июня 2020 года на PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.

Вторая часть The Last of Us установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 150 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, создал прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь можно опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.

В конце 2020-го The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемониях Golden Joystick Awards 2020 и The Game Awards. Пользователи агрегатора Metacritic также признали вторую часть The Last of Us лучшей игрой года.

Автор: Сергей Коршунов