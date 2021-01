Украинцы выбрали лучшую игру 2020 года – ей стала The Last of Us Part II

Проект "УНИАН Игры" провел голосование Players Choice Awards, в котором наши читатели выбирали лучшие интерактивные проекты 2020 года в двенадцати номинациях. Пришло время подвести итоги и рассказать о победителях. Какая игра стала открытием, а какая разочарованием– читайте в нашем материале.

К конце декабря 2020-го в Telegram-канале "УНИАН Игры" проходило голосование за лучшие проекты ушедшего года. Наши читатели выбирали победителей в двенадцати номинациях. Теперь же пришла пора подвести итоги.

Мы изучили результаты опроса и решили кратко рассказать о проектах, которые получили звание лучших. Признаемся честно: отдельные победители нас удивили, тогда как лидерство других оказалось даже чересчур предсказуемым. Были также и победители сразу в нескольких категориях, поэтому мы их объединяли в один блок. Впрочем, не станем забегать наперед. Давайте по очереди рассмотрим, какие проекты стали триумфаторами UNIAN Players Choice Awards.

Лучший шутер 2020 года — DOOM Eternal (46% голосов)

При создании DOOM Eternal разработчики из id Software попытались улучшить концепцию перезапуска 2016 года. Они хотели сделать стрельбу еще более комплексной, а сюжет превратить из второсортной добавки в эпичное повествование. Не везде получилось хорошо, но продолжение однозначно ощущается достойным.

Перестрелки в Eternal обзавелись важным тактическим элементом. Пользователь должен грамотно жонглировать пушками, следить за количеством патронов и прибегать к акробатическим трюкам для смены позиции. Врагов стало больше и, хотя у всех них есть слабые места, это не мешает противникам казаться грозной силой. Необходимость постоянно думать во время сражений и держать в уме несколько переменных добавляет ураганному геймплею DOOM Eternal особой изысканности. Каждая стычка в игре заставляет выбивать на клавишах сонаты, но удовлетворение от победы всегда того стоит.

Лучшая стратегия/тактика 2020 года — Crusader Kings III (34% голосов)

Редко на свет выходят игры, которые нельзя описать несколькими предложениями. Берешь жанр, сюжетную завязку, основные механики, парочку особенностей и готово. А вот с такими проектами, как Crusader Kings III все иначе.

Эта стратегия с ролевыми элементами позволяет перевоплотиться в богатого средневекового правителя и написать его историю собственными действиями. Можно соблазнить жену соседа, а потом узнать, что он отплатил такой же монетой. Дальше есть несколько вариантов действий: отомстить разнообразными кознями, объявить войну или же заключить союз, ведь у персонажей теперь много «общего». И это описание даже близко не раскрывает все обилие механик и возможностей, реализованных в игре. Crusader Kings III регулярно генерирует уникальные ситуации и истории, которые потом не стыдно рассказать в компании друзей за кружкой пенящегося напитка.

Лучший ремейк/ремастер – Demon ’ s Souls (38% голосов)

Этот год был необычайно богат на ремейки. Однако именно Demon’s Souls по мнению читателей УНИАН стал лучшим обновлением культовой игры. Студию Bluepoint уже можно считать великолепными реставраторами. Они успешно сделали ремастеры Gravity Rush, Shadow of the Colossus и трилогии Uncharted. Поэтому неудивительно, что Sony привлекла именно этих разработчиков для создания ремейка Demon’s Souls на PlayStation 5, а после релиза еще и купила студию.

Ремейк выполняет сразу две задачи. Во-первых, он сходу показывает всю мощь PS5 – тут шикарная графика, глобальное освещение, молниеносные загрузки и звук, пробирающий до мурашек – лучшая демонстрация аудиочипа консоли.

Во-вторых, и это самое главное, ремейк не для ветеранов жанра. Он для новичков. Он позволяет им познакомиться с игрой, положившей начало soulslike-проектам. Без "Демонов" не было бы Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, а также целой плеяды подражателей.

Здесь бережно перенесены все геймдизайнерские решения оригинала, без каких-либо компромиссов. В ремейке Demon’s Souls вам придется бежать до босса через всю локацию, сражаясь по пути с рядовыми соперниками. Погибли в битве – возвращайтесь к началу и пройдите этот путь снова. Конечно, за исключением нескольких локаций, тут можно найти короткую дорогу к боссу или магическую стену, за которой спрятан ценный лут.

Или же здесь есть "Тенденции мира" – загадочная механика, которую недолюбливают фанаты жанра. Уже в Dark Souls ее убрали. Но в "Демонах" она есть. И если вы умрете в человеческом обличии в одной из локаций, то тенденция этого мира ухудшится: враги станут сильнее, а со временем тут будут появляться Черные Фантомы – поверьте, с ними вы не захотите встречаться. Также в зависимости от того, какая у вас тенденция в конкретном мире, будут открываться дополнительные проходы в недоступные ранее участки локаций со множеством секретов.

Без этих и других особенностей это была бы совсем другая игра. Именно благодаря всем вышеперечисленным факторам Demon’s Souls стал лучшим ремейком 2020 года.

Лучшая инди-игра года – Fall Guys: Ultimate Knockout (67% голосов)

В Fall Guys далеко не самая изящная графика и здесь нет революционных геймплейных идей. Эта игра берет своей простотой. И в этом ее сила. Чтобы начать веселиться, нужно просто зайти в матч. Шесть десятков таких же безумцев, как вы, будут прыгать с платформы на платформу, избегать опасных препятствий и всей толпой пытаться протиснуться в одну открытую дверь. Изредка этой разношерстной компании придется работать сообща. Но корону может получить только один.

Игра многим пришлась по вкусу. В кратчайшие сроки после релиза ее купило более 11 миллионов человек. И это только в Steam. К тому же, благодаря Fall Guys пользователи дали шанс и другой, на первый взгляд, простой игре. Она стала лауреатом следующей номинации.

Открытие года — Among Us (43% голосов)

Бывает и такое, что «мафия в космосе» с крайне простеньким визуальным видом привлекает внимание многомиллионной аудитории и становится безоговорочным хитом. Вряд ли еще в начале года кто-то мог предвидеть такой сценарий, ведь тогда об Among Us слышали единицы. Малоизвестное инди от каких-то энтузиастов, созданное за несколько тысяч долларов, да кому оно нужно? А в итоге оказалось, что многим.

Ближе ко второй половине 2020-го Among Us внезапно вырвалась в лидеры по просмотрам на Twitch. Благодаря стримерам о проекте узнала широкая аудитория, хотя он вышел еще в 2018 году. Пользователям внезапно пришелся по вкусу асимметричный геймплей, когда команда от 4 до 10 человек старается подготовить космический корабль к отлету, а самозванцы внутри группы всячески ей мешают. А еще такая концепция способствует социализации, что очень важно в условиях изоляции из-за пандемии. В результате вышедшая в 2018-м Among Us, именно в этом году стала настоящим открытием, собрав вокруг себя огромную армию фанатов и отметившись шикарными продажами.

Лучший экшен и лучшая ролевая игра – Cyberpunk 2077

В нашем голосовании с Cyberpunk 2077 произошла странная ситуация. Игра вроде как стала разочарованием года, но также взяла первые места в двух более приятных номинациях. Ее победа в категории "лучший экшен" была предсказуемой (30% голосов). Проект часто щеголяет зрелищными постановочными моментами, причем не только в сюжетных заданиях. Побочные миссии тоже пытаются выставить Cyberpunk 2077 дорогостоящим боевиком. И зачастую у них это прекрасно получается. Плюс ко всему новое творение CDPR дает много возможностей, чтобы самостоятельно устраивать экшен в каждом квесте.

А вот победа игры в номинации "лучшая RPG" была отнюдь не такой предсказуемой (51% голосов). Но видимо, нашим читателям понравились отдельные вариативные задания, наличие нескольких концовок и возможность по-разному проходить квесты. Взломы, стелс, ближний и дальний бой действительно открывают перед пользователями простор для экспериментов. И пускай в Cyberpunk 2077 нет ярко выраженного отыгрыша роли, элементы RPG в ней явно прослеживаются.

Лучший платформер – Crash Bandicoot 4: It's About Time / Ori and the Will of the Wisps (39% голосов)

Индустрия нечасто радует отменными платформерами. Но в этом году мы получили сразу два лучших. Читатели УНИАН отдали одинаковое количество голосов за Crash Bandicoot 4: It’s About Time и Ori and the Will of the Wisps.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это нечто большее, чем ностальгическое продолжение давней серии. Здесь разработчики приложили максимум усилий, чтобы создать креативные уровни, интересные механики и препятствия, которые способны бросить вызов даже самым искусным мастерам попадания в тайминги. А еще она очень красивая.

Ori and the Will of the Wisps безоговорочно одна из лучших метроидваний всех времен. Она обладает как смелым сюжетом, который поднимает важные темы, так и геймплеем, развивающим основные идеи первой части. История Ори и Ку в сиквеле покажет каждому человеку, что ему не чужды нежность и сострадание.

Разочарование года — Cyberpunk 2077 (52% голосов)

Еще в середине года мы предупреждали, что не нужно так сильно уповать на Cyberpunk 2077. Ну не сможет CD Projekt RED сделать игру мечты – максимум получится добротный ролевой экшен. Так ведь и произошло, хотя расстройство аудитории связано не столько с самим проектом, сколько с его техническим состоянием. Мы уже писали об этом, но давайте повторимся: Cyberpunk 2077 получилась недоделанным и напрочь забагованным продуктом. Ошибки крайне отрицательно влияют на погружение, особенно когда Сильверхенд в каждом диалоге почему-то говорит одну и ту же фразу, хотя он даже не должен участвовать в беседе (извините, персональная боль).

Кроме того, на консолях предыдущего поколения Cyberpunk 2077 оказалась и вовсе неиграбельной. Когда кадровая частота падает до 15 FPS, а текстуры объектов и персонажей прорисовываются прямиком перед камерой, хочется отвернуться от монитора и закрыть лицо руками. CD Projekt RED сильно расстроила своих поклонников, так что победа Cyberpunk 2077 в этой номинации нас нисколько не удивила.

Игра года – The Last of Us Part II (40% голосов )

The Last of Us Part II победила сразу в двух номинациях "Игра года" и "Лучшая графика". Да, игра не использует рейтрейсинг – потому что PS4 на это не способна. Но то, что студия Naughty Dog сделала с картинкой в сиквеле The Last of Us – настоящее чудо. Игра выглядит потрясающе.

Что же касается главной награды – то мы считаем, что она досталась The Last of Us Part II заслуженно. Благодаря одному смелому (возможно для кого-то спорному) сценарному решению игра не стала скучным классическим сиквелом. Это совершенно новое произведение, у которого новая центральная тема истории. Она не откроет для вас истину, но заставит обсуждать увиденное с друзьями или другими игроками на форумах. И уж точно не оставит равнодушным.

Уже за то, что Sony решила потратить на такую игру миллионы долларов заслуживает уважения. Однако сюжет далеко не единственное, что примечательно в The last of Us Part II. Геймплей здесь выше всяких похвал. Игра создает невообразимое количество самых разных ситуаций, из который вам нужно прорываться с боем. Притом, как именно это делать – зависит от вас. Можно по стелсу отстреливать врагов из лука и ставить ловушки, а можно устроить настоящий переполох: спрыгнуть с балкона на голову солдата, перекатиться за опрокинутый стол, кинуть коктейль молотова в толпу, выхватить у ближайшего соперника мачете, разбить окно и выскочить наружу, а там в подкате расстрелять зазевавшегося "зомби". И подобных ситуаций тут будет масса. Игра умело жонглирует эмоциями и постоянно держит в напряжении так, что в какой-то момент вы заметите, что нервно вцепились в геймпад. С каждым часом градус напряжения нарастает и вот уже противники окружают со всех сторон, собаки идут по вашему следу, а где-то в темных подвалах притаились зараженные.

А какое количество анимаций здесь для самых разных действий – ничего лучше в этом году просто не было. Добавьте сюда еще хороший звук и отличную актерскую игру, и вот перед вами бесспорная "Игра года".

Самая ожидаемая игра 2021 года — God of War: Ragnarok (40% голосов)

С релизом последней части серия God of War сильно повзрослела, причем во всех смыслах. Сюжет перестал быть историей о всепоглощающей мести и попытался затронуть куда более сложные материи, например, взаимоотношения между детьми и родителями, а также трудности самореализации, когда находишься в тени другого человека. Геймплей стал глубже благодаря внушительному арсеналу приемов и специфике их применения. А мир перестал быть статичными коридорами с препятствиями. Локации расширились и обзавелись креативно спрятанными секретами.

Логичное развитие всех этих инноваций пользователи рассчитывают увидеть в God of War: Ragnarok. Кроме того, Santa Monica Studio наверняка подготовит несколько свежих идей и сюрпризов. Вряд ли команда разработчиков согласится создать типичный сиквел после ошеломительного успеха предыдущей игры. Это, естественно, еще сильнее заставляет ждать Ragnarok, как дорогой блокбастер и потенциально лучший проект 2021 года.

Сергей Коршунов, Назар Степорук

