Рассказываем, что принято делать в День святого Николая - обычаи, которые передаются из поколения в поколение и несут особый смысл.

6 декабря согласно новому церковному календарю православные чтят епископа Мирликийского IV века, который творил чудеса, вдохновляя людей на добрые поступки. В народе он известен как Николай-чудотворец - один из самых любимых святых. О том, что нужно делать в День святого Николая, чтобы привлечь благополучие и радость в дом, - рассказываем ниже.

Что принято делать в День святого Николая - церковные традиции праздника

Как рассказал в комментарии УНИАН священник Ровенской епархии, бакалавр богословия Михаил Тищук, этот праздник появился благодаря чудесам святителя - епископа Мирликийского, которые происходили в ответ на молитвы верующих. Поэтому Николая и стали называть Чудотворцем. Люди верили, что молитвы к нему помогают в жизни. Хотя на самом деле чудеса святителя не были магическими, а такими, которые каждый может повторить, просто совершив благое дело.

Наряду со святителем Николаем упоминается также менее известный святитель Спиридон Тримифунтский, духовный брат Николая. Его чудеса также были значительными, и есть свидетельства, что моряки, которые молились Николаю и Спиридону во время бури, получали помощь.

Видео дня

Празднование Николая приходится на предрождественское время - период, когда люди особенно нуждаются в надежде, тепле и вере в лучшее. Именно поэтому этот день считают особым и наполненным добром. По словам священника, каждое почитание святого привязано к литургии - в этот день верующие молятся святому, участвуют в богослужении, поют прославления в его честь:

В нашей традиции этот праздник особенно близок народу и напоминает второе Рождество: люди объединяются в храме, дети и взрослые поют вместе, и царит атмосфера искренней любви и единства, которая поддерживает нас весь следующий год.

Он добавил, что в церквях после богослужений также проходят выступления воскресных школ, верующие поют песни, проходят другие праздничные мероприятия.

Также со дня святого Николая начинают колядовать, а в храмах колядки звучат еще раньше - с 20 ноября, предпразднства Введения во храм Пресвятой Богородицы, можно услышать "Христос рождается, славьте...". Именно с этого времени церковь начинает праздничное колядование, которое длится до Рождества Христова.

Можно ли отмечать День святого Николая по старому стилю - не 6-го, а 19 декабря

По словам Михаила Тищука, выбор конкретной даты для празднования - это условность, отмечать праздник в другой день не является грехом и не противоречит церковным правилам. "Календарь - это для людей, мир ангелов вместе с Богом живут вне времени. Но поскольку мы ограничены во времени, то и празднуем именно в конкретную какую-то дату", - поясняет святой отец.

Переход же Православной церкви Украины на новый церковный календарь, по словам священника, - это возвращение к правильному историческому порядку, когда Рождество Христово праздновали 25 декабря, а День святого Николая - 6-го. Раньше церковь и государство жили по разным календарям, а теперь эти даты наконец согласованы:

Замечательно также, что, как говорится, Божьим промыслом, праздник святого Николая пришелся на День Вооруженных Сил Украины. Николай, кстати, считается одним из покровителей воинов, поэтому это очень гармонично.

Почему в День святого Николая кладут подарки под подушку

В каждом регионе есть свои определенные традиции празднования Николая, однако общая традиция - это дарить подарки и сладости друг другу в этот день. По обычаю, их кладут под подушку - в память о тайной помощи, которую святой оказывал нуждающимся. "Это своеобразный знак чудес, которые можно творить своими собственными поступками по примеру святителя Николая, и хорошая церковная традиция", - объясняет священник.

Обычай дарить подарки также поддерживает христианскую традицию: "Каждый человек - дитя Божье, и каждый стремится к радости. Даже небольшой жест, как конфета для пожилого человека, дарит тепло и поднимает настроение. Делать добро легко, и благодаря детской искренности, как говорил Христос, мы становимся ближе к Царству Небесному", - добавляет он.

Если говорить о том, что следует сделать накануне 6 декабря (или что нужно делать в ночь с 18 на 19 декабря по старому стилю), то также стоит подать милостыню, сделать доброе дело, отдать долги.

По словам отца Михаила, праздник напоминает нам о простой и искренней любви, которую дети демонстрируют естественно. Поэтому он и стал ассоциироваться с детьми, но позволяет каждому из нас почувствовать радость от того, что делаешь добро другим. Традиции сложились веками, и, хотя их точное происхождение трудно проследить, суть остается неизменной - дарить тепло, заботу и искреннюю любовь.

справка Михаил Тищук священник, бакалавр богословия Окончил Киевскую православную богословскую академию. Сейчас - священник Ровенско-Волынской епархии Православной церкви Украины. Занимается катехизацией, молодежным служением и популяризацией литургического образования.

Вас также могут заинтересовать новости: