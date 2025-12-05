Священник рассказал, что обычно готовят на День Святого Николая.

Уже 6 декабря украинцы вновь отметят День святого Николая по новому календарю. По старому стилю праздник выпадает на 19 декабря - на 13 дней позже.

УНИАН узнал у священника Ровенской епархии, бакалавра богословия Михаила Тищука, можно ли есть мясо в День Святого Николая и что вообще кладут на стол в этот праздник.

Что едят в День Святого Николая

По словам священника, в субботу, 15 ноября, начался пост перед Рождеством, а значит, в этот период праздничный стол обычно ограничен. Однако строгого предписания относительно того, какие именно блюда должны быть на столе, нет.

"Блюда должны быть простыми, без мяса и молочных продуктов, чтобы подготовиться к Рождеству Христовому. В то же время они должны оставаться приятными для людей и не превращать пост в фанатизм", - подчеркнул он.

Нередко верующие готовят праздничное печенье, которое в народе называют "николайчиками", чтобы подарить и раздать детям. Поскольку детям, особенно маленьким, разрешается не соблюдать пост, такие сладости могут содержать молочные продукты и яйца. Остальные блюда перекликаются с рождественскими. Так, на столе часто оказываются пироги, узвар или вареники.

Мы подобрали несколько вариантов, что готовить на Николая.

Печенье Николайчики

Этот знаменитый десерт стоит хотя бы раз попробовать, чтобы навсегда влюбиться. Для приготовления нужно взять:

400 граммов муки;

одно яйцо;

две столовые ложки сметаны;

180 граммов сахара;

столовую ложку меда;

чайную ложку соды;

50 граммов сливочного масла;

столовую ложку растительного масла;

корицу и другие специи для печенья;

три белка;

350 граммов сахарной пудры.

В миске смешиваем муку, соду, специи, сахар, яйцо, сметану и мягкое сливочное масло. Нужно вымесить густое тесто. Накрываем его полотенцем и убираем в холодильник на час.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 0,5 сантиметров. Берем формочки для печенья в виде Святого Николая и вырезаем печенье.

На противень выстилаем пергамент и смазываем его маслом. Выкладываем заготовки и выпекаем около семи минут.

Когда печенье остынет, взбиваем белки и порциями всыпаем к ним пудру. Глазурь будет напоминать густую сметану. Используем ее, чтобы украсить "николайчики".

Постный пирог с вареньем на скорую руку

Если нет времени заниматься выпечкой печенья, можно приготовить другое угощение, которое позволит не нарушить ограничения. Сделать сладкий постный пирог проще простого. Для него берем:

стакан любого жидкого варенья;

0,5 чайной ложки соды;

1,5-2 стакана муки;

орехи;

столовую ложку манки.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Варенье смешиваем с мукой и содой. Тесто должно быть как густая сметана, поэтому ориентируйтесь на консистенцию. Форму смазываем подсолнечным маслом и посыпаем манкой, чтобы создать защитный слой.

Выливаем тесто и посыпаем любимыми орехами. Выпекаем около 20 минут. На готовность проверяем шпажкой или зубочисткой. Готовый пирог перед подачей можно украсить сахарной пудрой.

Постные вареники - рецепт с капустой

Это традиционное украинское блюдо подается на многие праздники. Для него нужно взять:

350 граммов муки;

0,5 чайной ложки соли;

150 миллилитров воды;

500 граммов капусты;

две луковицы;

150 граммов моркови;

50 миллилитров оливкового масла;

30 миллилитров подсолнечного масла.

Муку перемешиваем с солью, вливаем воду и замешиваем тесто. Важно, чтобы оно не было слишком тугим, а оставалось нежным и мягким. Накрываем пленкой и оставляем его отдохнуть примерно на 45-60 минут.

В это время натираем морковь на терке, а лук очень мелко режем. Обжариваем их на оливковом масле несколько минут. Треть зажарки откладываем. Капусту нужно мелко нашинковать и потушить на подсолнечном масле с оставшимися овощами на медленном огне. Готовим ее до румяности и приправляем по вкусу.

Когда начинка слегка остынет, раскатываем кружочки из теста. Выкладываем на них начинку и формируем вареники. Отвариваем в подсоленной воде пять-семь минут.

Подаем постные вареники с капустой с оставшейся частью зажарки.

справка Михаил Тищук священник, бакалавр богословия Окончил Киевскую православную богословскую академию. Сейчас - священник Ровенско-Волынской епархии Православной церкви Украины. Занимается катехизацией, молодежным служением и популяризацией литургического образования.

