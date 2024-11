ИИ не должен быть умнее игрока, считает Тим Кейн.

Тим Кейн, один из создателей легендарной серии Fallout, затронул актуальную тему искусственного интеллекта, особенно поведения ИИ-противников в современных играх.

В своём блоге Тим Кейн поделился своим видением того, каким должен быть искусственный интеллект в играх:

"ИИ-противники должны постоянно бросать вызов игроку: заставлять игрока чувствовать, что ему угрожает опасность, что этот противник может действительно нанести урон им."

Он подчеркнул, что враги не должны быть слишком предсказуемыми или действовать по шаблону, чтобы не слишком всё упрощать для игрока и не дать ему заскучать: "Противники не должны быть слишком глупыми или роботизированными (если только они не роботы), чтобы они не были слишком предсказуемыми, поскольку тогда игрок будет знать: 'Я могу сделать то-то и то-то, и ИИ всегда реагирует так-то'. Это весело, когда ты чувствуешь, что можешь контролировать бой, но если ИИ слишком предсказуем, это кажется слишком упрощённым."

Тем не менее, Кейн отметил, что некоторая предсказуемость может быть полезной для ощущения прогресса. Тогда игрок думает, что он умнее компьютера: "Некоторая предсказуемость ИИ - это хорошо, создаёт для игроков ощущение, что они умны, словно они имеют больше контроля, но это что-то, что должно приходить со способностями, которые игроки получают. Если враги всегда предсказуемые при любых обстоятельствах, несмотря на уровень игрока, имеющиеся у него способности - то это, возможно, слишком простой ИИ."

Тим Кейн - ветеран игровой индустрии с более чем 30-летним опытом. Помимо работы над оригинальной Fallout, он участвовал в создании таких культовых игр, как Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Vampire: The Masquerade – Bloodlines. В настоящее время он работает в Obsidian Entertainment над серией The Outer Worlds, продолжая вносить свой вклад в развитие жанра ролевых игр.

Ранее мы рассказывали, что арт-директор новой RPG от Obsidian назвал Илона Маска "маленьким гадёнышем".

