Разработчики банально выгорели.

Разработчики Project Mojave, фанатского ремейка Fallout: New Vegas на базе Fallout 4, объявили о прекращении работы над проектом. Команда призналась, что масштаб модификации превзошёл их ожидания и ресурсов для завершения не хватает.

Для Project Mojave выпустили финальную версию мода в раннем доступе. Обновление 2.5 привнесло новые локации, оружие, подземелья и оригинальные музыкальные композиции. Игроки теперь могут исследовать четыре новые области: Фримонт, Вестсайд, Медицинский центр Святой Марии и Индустриальную зону Вегаса, каждая из которых населена уникальными персонажами и наполнена новыми объектами.

Впервые мод был представлен в октябре 2021 года. Разработчики воссоздали примерно четверть карты New Vegas, в том числе добавили механику работающих казино, которой нет в оригинальной Fallout 4. Кроме того, моддеры добавили несколько видов совершенно новых монстров.

Видео дня

Ранее мы рассказывали об ещё одном заброшенном моде на базе Fallout 4. Vault 13 должен был стать ремейком самого первого Fallout на движке четвёртой части. Разработчики точно так же недооценили масштабы проекта и выгорели.

Вас также могут заинтересовать новости: