Маску не понравился редактор персонажей в игре.

До выхода новой RPG от Obsidian, Avowed, осталось несколько месяцев, а она уже задела Илона Маска.

В своём Twitter Маск выразил недовольство, что в редакторе персонажей Avowed игрок может выбрать местоимения для своего персонажа. По мнению самого богатого человека на планете, в фэнтези RPG, где можно встретить человекоподобного нетопыря, дать игроку выбор, как к нему обращаться - неприемлемо: "Использование местоимений в фэнтезийной видеоигре совершенно неприемлемо".

На это обратил внимание арт-директор проекта Мэтт Хенсен. У себя на странице в социальной сети Bluesky (аналог Twitter) он написал, что Илон Маск - больной. Сам разработчик не может дождаться, когда Маск увидит весь редактор персонажа.

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Больные.jpg Я так сильно хотел разозлить его своей игрой и не могу поверить, что у меня это действительно получилось. Просто подожди, пока ты увидишь стандартные настройки, ты наглый маленький гаденыш.

По итогу разработчик напомнил, что Avowed выходит 18 февраля. Мы же напомним, что игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск стал лучшим игроком в мире в Diablo 4. Бизнесмен смог пройти самый сложный данж в игре менее чем за 2 минуты.

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