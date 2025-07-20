Разбираемся, где лучше всего сушить стирку летом и как сушить вещи в квартире, где нет балкона.

Кажется, что летом одежда высохнет в любом месте - на улице, балконе и даже в доме. Однако здесь, оказывается, все не так просто: способ сушки влияет не только на скорость высыхания, но и на запах, состояние ткани и микроклимат. Где же развешивать стирку летом, можно ли сушить вещи на солнце или лучше оставить в доме - давайте разберемся в этих нюансах.

Где сушить вещи летом лучше всего

Большинство хозяек согласится, что в теплое время года нет ничего лучше, чем вывесить только что постиранное белье или одежду на улицу, балкон или лоджию. Там она быстро сохнет, приобретает свежесть, плюс это существенно экономит электричество, если до этого пользовались автоматической сушкой или кондиционером.

Есть правда, в таком способе и минусы: ткань на солнце может выгорать и впитывать в себя уличную пыль и пыльцу разных аллергенов. Если вы сомневаетесь, можно ли сушить вещи на солнце, то лучше их развесить в тени или, по крайней мере, вывесить наизнанку - это защитит от выгорания.

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Можно ли сушить вещи дома летом

Случается, что в квартире нет ни балкона, ни лоджии, ни специально отведенной хозяйственной зоны во дворе, которая зачастую спасает жильцов первых этажей. В этом случае стирку приходится сушить прямо в квартире - на сушке или бельевой веревке. Не совсем удобно, но у этого способа есть свои плюсы:

стирка не грязнится так, как на улице или балконе;

не намокает, если вдруг начнется дождь;

ткань не выгорает на ярком солнце.

Среди основных причин, почему нельзя сушить вещи в комнате, называют такие:

вещи сохнут медленнее;

из-за повышенной влажности есть риск появления плесени и грибка;

может появиться запах затхлости, если стирка сохнет очень долго.

С другой стороны, влажная стирка, вывешенная в доме в жару, может улучшить комфорт: она делает помещение более прохладным, а воздух - более свежим.

Чтобы от повышенной влажности не развивались плесень с грибком, сушку со стиркой следует ставить напротив открытого окна, желательно в помещении, где никто не спит, а саму стирку хорошо отжимать и развешивать в один слой.

Идеальный вариант для летней сушки вещей такой: развешивать их в тени на улице, а в дождливые дни или при плохом воздухе - в доме, но при хорошей вентиляции.

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