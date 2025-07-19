Нет лучшей выпечки летом, чем пирожки с вишней, яблоками и абрикосами. Пышное тесто с сезонной начинкой - идеальная закуска к чаю. Если вы опасаетесь работать с мучными изделиями, то попробуйте наш рецепт. Это тесто на пирожки в духовке готовится удивительно быстро и без заморочек. Они очень удачные и получаются с первого раза - по нему готовили наши мамы и бабушки.
Быстрое дрожжевое тесто на пирожки без расстойки
Этот способ приготовления удобен тем, что изделия можно лепить сразу после замешивания. Не нужно ждать, пока тесто поднимется. Следите за свежестью дрожжей - желательно покупать их в день готовки.
Вот что понадобится для приготовления:
- триста пятьдесят грамм муки;
- тридцать грамм свежих дрожжей (или десять грамм сухих);
- сто грамм тёплой воды;
- сто грамм кипятка;
- две ложки подсолнечного масла;
- чайная ложка сахара;
- половина чайной ложки соли.
Муку желательно пару раз просеять для пышности выпечки. Теплую воду смешайте с сахаром, солью, маслом и дрожжами. Добавьте пару ложек муки и перемешайте. Влейте кипяток. Постепенно всыпьте в массу остальную муку и замешивайте тесто ложкой (пока не остынет), а затем вручную.
Затем подготовьте начинку. Если это вишни, то посыпьте их небольшим количеством сахара и добавьте немного крахмала (чайную ложку на 100 г ягод). Сразу лепите пироги, пока начинка не пустила сок. Абрикосы нарежете половинками и подсластите. Если делаете пирожки с яблоками, натрите фрукты на терке, добавьте сахар и, по желанию, корицу и кардамон.
Изделия можно жарить на сковороде с горячим маслом по паре минут с каждой стороны. А пирожки в духовке готовятся 25-30 минут при 200°.
Тесто на пирожки на кефире
Такие изделия хороши на вкус в жареном виде. Они вмещают много начинки и получаются эластичными.
Список ингредиентов:
- сто грамм кефира;
- триста двадцать грамм муки;
- чайная ложка сахара;
- яйцо;
- щепотка соды;
- щепотка сахара;
- начинка.
В большой емкости смешайте муку, сахар, соду и соль, а также яйцо. Вмешайте подогретый кефир, добавьте соду и замешивайте однородное тесто на пирожки на протяжении пяти минут, пока оно не станет однородным. Затем разделите на одинаковые части и раскатайте.
Выложите наполнитель и защипните изделия. На очень горячей сковороде с большим количеством масла жарьте пирожки на кефире сначала швом вниз, а потом с обратной стороны.