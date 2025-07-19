Пышные пирожки со сладкой начинкой по этому рецепту будут удачными.

Нет лучшей выпечки летом, чем пирожки с вишней, яблоками и абрикосами. Пышное тесто с сезонной начинкой - идеальная закуска к чаю. Если вы опасаетесь работать с мучными изделиями, то попробуйте наш рецепт. Это тесто на пирожки в духовке готовится удивительно быстро и без заморочек. Они очень удачные и получаются с первого раза - по нему готовили наши мамы и бабушки.

Быстрое дрожжевое тесто на пирожки без расстойки

Этот способ приготовления удобен тем, что изделия можно лепить сразу после замешивания. Не нужно ждать, пока тесто поднимется. Следите за свежестью дрожжей - желательно покупать их в день готовки.

Вот что понадобится для приготовления:

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триста пятьдесят грамм муки;

тридцать грамм свежих дрожжей (или десять грамм сухих);

сто грамм тёплой воды;

сто грамм кипятка;

две ложки подсолнечного масла;

чайная ложка сахара;

половина чайной ложки соли.

Муку желательно пару раз просеять для пышности выпечки. Теплую воду смешайте с сахаром, солью, маслом и дрожжами. Добавьте пару ложек муки и перемешайте. Влейте кипяток. Постепенно всыпьте в массу остальную муку и замешивайте тесто ложкой (пока не остынет), а затем вручную.

Затем подготовьте начинку. Если это вишни, то посыпьте их небольшим количеством сахара и добавьте немного крахмала (чайную ложку на 100 г ягод). Сразу лепите пироги, пока начинка не пустила сок. Абрикосы нарежете половинками и подсластите. Если делаете пирожки с яблоками, натрите фрукты на терке, добавьте сахар и, по желанию, корицу и кардамон.

Изделия можно жарить на сковороде с горячим маслом по паре минут с каждой стороны. А пирожки в духовке готовятся 25-30 минут при 200°.

Тесто на пирожки на кефире

Такие изделия хороши на вкус в жареном виде. Они вмещают много начинки и получаются эластичными.

Список ингредиентов:

сто грамм кефира;

триста двадцать грамм муки;

чайная ложка сахара;

яйцо;

щепотка соды;

щепотка сахара;

начинка.

В большой емкости смешайте муку, сахар, соду и соль, а также яйцо. Вмешайте подогретый кефир, добавьте соду и замешивайте однородное тесто на пирожки на протяжении пяти минут, пока оно не станет однородным. Затем разделите на одинаковые части и раскатайте.

Выложите наполнитель и защипните изделия. На очень горячей сковороде с большим количеством масла жарьте пирожки на кефире сначала швом вниз, а потом с обратной стороны.

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