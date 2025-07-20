Рассказываем, как правильно пасынковать помидоры в открытом грунте и теплице в конце июля, чтобы ускорить созревание плодов.

В конце июля - августе томаты нуждаются в особом подходе к пасынкованию, иначе свои силы кусты будут тратить на рост, а не на урожай. Рассказываем, как правильно пасынковать помидоры в этот период, чтобы на них было больше плодов, а не зеленой массы.

Как пасынковать помидоры в открытом грунте и теплице после 20 июля

После 20 чисел июля стратегия ухода за томатами несколько меняется. Пасынкование в этот период проводят несколько иначе, чем раньше - с тем, чтобы контролировать рост новых побегов. То есть, задача состоит в том, чтобы остановить рост зелени, которая не нужна кусту, и перенаправить ресурсы растения на налив и созревание плодов. Если это дело пустить на самотек, то кусты будут расти сами по себе - вширь и высоту, а не давать урожай.

Как формировать помидоры - пошаговая инструкция:

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следует удалить все пасынки (независимо от их размера и состояния), которые появились в пазухах листьев - они урожая уже не дадут;

пасынки (независимо от их размера и состояния), которые появились в пазухах листьев - они урожая уже не дадут; также нужно удалить побеги, которые растут под первой цветочной кистью;

кроме этого, нужно убрать часть нижних листьев, что пожелтели, а также те, которые затеняют плоды - для лучшего проветривания и освещения.

Касательно последнего пункта, от таких листьев особенно важно избавляться, если томаты растут в теплице - в таких "джунглях" с большей вероятностью могут развиваться грибковые заболевания (фитофтороз и прочие).

В заключение прищипывают верхушку главного стебля - так ее рост останавливают, а все силы растения направляют на налив плодов.

Некоторые огородники удаляют также цветочные кисти, которые образовались после 20 июля, полагая, что такие уже не дадут полноценного урожая. Но здесь лучше все-таки ориентироваться на сезон, регион и насколько продолжительным будет тепло.

Какой пасынок нельзя удалять у томатов

Если же говорить о том, какой пасынок оставлять у томатов, то сохранить нужно те ростки, на которых уже успели образоваться завязи размером с горошину или больше.

Также можно не трогать верхние побеги с завязями - они успеют вызреть. На них достаточно только прищипнуть верхушку роста, а над самой завязью нужно оставить 2-3 листа.

Не забывайте о том, что в это время помидорам также нужен полив и правильная подкормка - ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры в июле для лучшего плодоношения.

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