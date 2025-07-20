Запомните эти даты, чтобы картошка не была зеленой, но и не перележала в земле.

В Украине начинает созревать картошка, которая для многих семей является главной культурой. Традиционно принято копать овощ в начале осени, хотя лето тоже подходит. Чтобы собранные клубни были в идеальном состоянии и долго хранились, рекомендуем учитывать лунный календарь. Если выкопать урожай в рекомендуемые даты, то он долго пролежит.

Когда копать молодую картошку

Молодые, незрелые клубни отличаются особенно нежным вкусом. Хранятся недолго, поэтому их нужно съесть сразу после выкапывания.

В среднем подходящим периодом, когда копают картошку, считается примерно через 50 дней для ранних сортов и через 60-70 дней - для средних и поздних. Сначала подкопайте один куст и посмотрите подходит ли вам размер клубней.

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То есть если овощ посажен в начале июня, то уже к середине июля можно собирать молодой урожай.

Когда копать картошку по лунному календарю

Когда на кустах пожелтела ботва и начала трескаться земля вокруг, пора собирать овощи для длительного хранения. В среднем это происходит через 90-110 дней после высадки. Подходящей фазой для выкапывания считается убывающая Луна. В этот период можно собирать не только картофель, но и другие корнеплоды - лук, свеклу, морковь, репу.

Лучшими днями, когда копать картошку в августе, считаются такие: 2, 4, 10-22, 25-17.

В сентябре собирать корнеплоды рекомендуется такие даты: 1-2, 8-13, 16-20, 27, 29.

Когда копать картошку по погодным признакам

Хотя фаза Луны может подсказать удачное время для процедуры, в первую очередь ориентироваться нужно на погоду. Если не смотреть на прогноз, ничего хорошего не выйдет.

Лучшими условиями, когда можно копать картошку, считается сухой и слегка пасмурный день без жары. Желательно чтобы на протяжении предыдущей недели не было дождей. Тогда мокрый грунт не будет прилипать к клубням - копать проще, а урожай дольше хранится. Облачность нужна для того, чтобы за пару часов картошка не обгорела на солнце. К тому же в такую погоду безопаснее работать, ведь снижается риск солнечного удара.

Перед уборкой в погреб клубни желательно хорошо просушить. Это продлит срок годности.

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