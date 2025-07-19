Очень простой ужин из курицы и макарон можно готовить каждый день - это всегда вкусно.

После тяжелого дня не хочется часами стоять за плитой. Ужин за 15 минут из простых продуктов - лучшее решение в такой ситуации.

Предлагаем вам приготовить очень простое блюдо из доступных продуктов - вермишели, курицы и сметаны. Из всех гарниров макароны готовятся быстрее всего и не приедаются, поэтому готовить можно каждый день. Вы не найдете лучшего рецепта, что приготовить на ужин быстро.

Ужин на скорую руку из простых продуктов

Для этого простого блюда вам понадобятся ингредиенты, которые есть на любой кухне. Этот список можно расширять или менять по своему усмотрению, чтобы еда не надоедала - например, заменить сметану на томатный соус, убрать шампиньоны или добавить плавленый сырок:

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тонкие макароны (чтобы быстрее сварились) - триста грамм;

курица - триста пятьдесят грамм;

лук - одна штука;

грибы - двести пятьдесят грамм;

сметана - четыре столовые ложки;

подсолнечное масло - две столовые ложки;

соль, перец, специи по вкусу.

Чтобы приготовить ужин за 15 минут, наберите половину кастрюли воды и поставьте на огонь. Пока вода закипает, разогрейте сковороду с маслом. Мелко нарежьте лук, поджарьте до золотистого цвета. Добавьте к овощу нарезанную кусочками курицу и пластинки грибов. Перемешайте до однородности и жарьте 5-7 минут.

Тем временем в кипящую в кастрюлю воду выложите вермишель и готовьте указанное на упаковке время - обычно это от 3 до 7 минут.

В сковороду добавьте сметану, соль, молотый перец и другие специи. Тушите ещё 2-3 минуты. Заправка должна доготовиться за время варки макарон. Затем добавьте сваренную вермишель и готовьте все вместе ещё минуту, чтобы паста пропиталась соусом. После этого блюдо готово. Можно дополнительно посыпать его тертым сыром или зеленью, но оно и так очень вкусное.

Ранее мы писали, как сделать удивительно простые макароны по-флотски. Это ещё одно элементарное блюдо, в котором вместо курицы используется фарш.

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