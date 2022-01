Подборка традиционно включает три игры.

Sony раскрыла состав февральской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В нее вошли EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure и Planet Coaster: Console Edition. Пользователи PS4 получат два первых проекта, а третий предназначен исключительно для владельцев PS5. Подписчики сервиса смогут добавить перечисленные игры в библиотеку с 1 февраля. А до 31 января им доступна январская подборка, в которую вошли Persona 5 Strikers, DIRT 5 и Deep Rock Galactic.

Подробнее о проектах из февральской подборки

EA Sports UFC 4 — это продолжение серии спортивных симуляторов со сражениями в клетке. В проекте есть карьера, где можно настроить своего бойца и пройти путь от новичка до суперзвезды. Игра также включает режим быстрых стычек и многопользовательские состязания. Геймплей в четвертой части немного изменили. Разработчики сделали комбинации ударов более плавными и обновили ряд механик для улучшения контроля над поединком.

Шутер Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure ранее был дополнением к Borderlands 2. Однако Gearbox Software и 2K Games решили превратить его в самостоятельное произведение, чтобы ближе познакомить людей с Крошкой Тиной. В проекте реализована кампания с сатирическим сюжетом, который посвящен спасению королевы и ее владений. Пользователям предстоит выбрать одного из шести героев со своим классом, прокачивать его, выполнять задания, собирать экипировку и сражаться с фэнтезийными противниками.

Planet Coaster: Console Edition — это градостроительный симулятор, в котором можно построить собственный парк развлечений. Игрокам предоставляется 700 объектов инфраструктуры на выбор, а также инструменты для изменения ландшафта. В проекте нужно постоянно улучшать свой бизнес, чтобы поднимать удовольствие посетителей и зарабатывать больше денег.

