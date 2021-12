Пользователи сервиса получат Persona 5 Strikers, Dirt 5 и Deep Rock Galactic.

Инсайдер billbil-kun с форума Dealabs снова оказался прав. Ранее он сообщил, что в январе подписчики PlayStation Plus бесплатно получат Persona 5 Strikers, Dirt 5 и Deep Rock Galactic. А теперь эта информация официально подтвердилась. Sony в блоге PlayStation объявила состав следующей подборки проектов, которые смогут добавить в личную библиотеку пользователи PS Plus.Читайте такжеСтало известно, какие игры подписчики PlayStation Plus получат бесплатно в январе

Игры удастся получить бесплатно с 4 января. До тех пор подписчики все еще могут пополнить коллекцию декабрьской подборкой. В нее входят Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Важно также отметить, что Dirt 5 и Deep Rock Galactic будут раздаваться в версиях для PS4 и PS5.

Подробнее об играх из январского комплекта

Deep Rock Galactic — это кооперативный шутер с научно-фантастическим антуражем от Ghost Ship Games и Coffee Stain Publishing. В игре необходимо добывать ресурсы в роли гномов и сражаться с враждебной фауной в пещерах. К особенностям проекта относятся полностью разрушаемое окружение, четыре класса бойцов и процедурная генерация уровней.

DiRT 5 — это гоночная игра от Codemasters с более чем 900 болидами и 70 трассами по всему миру. Пользователям предстоит состязаться с ботами под управлением продвинутого искусственного интеллекта и другими людьми. Проект также способен похвастаться карьерным режимом и разными типами заездов.

Persona 5 Strikers представляет собой экшен с массовыми баталиями и тактическими элементами, в котором продолжается история Persona 5. Игрокам предстоит принять участие в захватывающих сражениях с разномастными врагами и узнать дальнейшую судьбу Фантомных Воров.

