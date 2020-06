В Steam вышел кооперативный экшн Sea of Thieves

Игра поддерживает кроссплей между Windows 10 и Xbox One.

Сегодня, 3 июня, в магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз кооперативного пиратского экшена Sea of Thieves. Игра два года была эксклюзивом платформ Xbox One и Windows 10.

Трейлер Sea of Thieves

Читайте такжеСвистать всех наверх! Лучшие игры с пиратской тематикой

За два последних года разработчики добавили в игру много нового контента. В Sea of Thieves появились длинные квесты, ежедневные задания, временные события, ловля рыбы, сражения с морскими чудищами и многое другое. Steam-версия игры поддерживает кроссплей между Windows 10 и Xbox One.

Приобрести Sea of Thieves в Steam можно за 479 грн.

О чем Sea of Thieves

Sea of Thieves – это кооперативная многопользовательская игра от студии Rare, созданная в жанре приключенческого экшена с пиратской тематикой. В Sea of Thieves пользователи объединяются в команды, управляя персонажами-пиратами, чтобы вместе путешествовать на парусных кораблях в поисках сокровищ и приключений. Игроки могут и сражаться с другими командами, выясняя, кто сильнее и чей корабль лучше готов к покорению морей. Особенностью игры является взаимодействие в команде игроков, где каждый выполняет свою роль – кто-то управляет кораблем, кто-то работает дозорным, а кто-то отвечает за пушки. Игра вышла в марте 2018 года на Xbox One и Windows 10.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram