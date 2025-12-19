Чтобы картофель пролежал свежим полгода, нужно обеспечивать правильные условия.

У каждого дачника есть свой способ, как хранить картошку. Этот овощ может оставаться в идеальном состоянии до шести месяцев. Чтобы добиться такого впечатляющего результата, нужно соблюдать несколько правил. Зная, где хранить картофель, вам больше не придется выбрасывать пророщенные или сгнившие клубни.

Где лучше хранить картофель

Для очень долгого хранения овоща есть несколько хитростей, пишет Express. Если освоить их, то плоды даже через много месяцев будут такими свежими, будто лежат всего пару дней.

Как объясняют эксперты, овощу нужна постоянная циркуляция воздуха. Поэтому полиэтиленовый пакет ему не подходит. Лучший способ, как хранить картофель, это положить его в сетчатые или бумажные мешки. Также важно следить за соседством продуктов. Не стоит ставить рядом другие овощи и фрукты, особенно лук и яблоки. Они ускоряют созревание клубней, из-за чего те начинают прорастать.

Подберите для картошки темное и прохладное место. Важно не допускать попадания солнечных лучей. Под действием света в овоще вырабатывается вредный для человека яд соланин. В местах с высокой концентрацией токсина картофель зеленеет, и эти участки лучше срезать.

Есть еще одно важное правило - бульбы нельзя мыть перед тем, как закладывать на хранение. При попадании влаги они начнут гнить.

При какой температуре хранить картофель

Эксперты назвали идеальные условия хранения - это около 10°. По возможности измерьте температуру в помещении градусником. Для картофеля хорошо подходят погреб, сарай или неотапливаемая кладовая. Разложите овощ в таком месте и проверяйте каждые несколько недель, убирая подгнившие плоды.

Поэтому если вы раздумываете, как хранить картофель в теплом подвале, не надейтесь на долгосрочный результат. Такой овощ лучше съесть как можно быстрее, пока он не пропитался сыростью.

